كلوي كارداشيان وتريستان طومسون يهددان بمقاضاة عارضة أزياء.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل لاعب كرة السلة تريستان طومسون والنجمة الأمريكية كلوي كارداشيان في مواجهة قانونية مع العارضة كيمبرلي ألكسندر، وسط إدعاءات من جانب الأخيرة بأن تريستان هو والد طفلها.

وقدم محامي كلوي كارداشيان وتريستان، مارتي سينغر أمر "وقف وكف" ضد كيمبرلي، وتهديد بمقاضاتها، بسبب إدعاءاتها المستمرة أن تريستان هو والد طفلها، وفقًا لموقع TMZ المتخصص في أخبار المشاهير.

ونص خطاب الوقف والكف:"نطالبك بالتوقف فورًا عن تشويه السمعة بأكاذيب التشهير الخبيثة والتلفيق الخادع عن أبوة طفلها".

وأوضح أن تريستان قد أجرى سابقًا اختبار الأبوة الذي تم إثبات أنه ليس والد طفل ألكسندر، لكنها استمرت في نشر الأكاذيب حول كلوي ونجم كرة السلة، بما في ذلك الادعاءات أنهما زورا نتيجة الاختبار.

ويُشير الخطاب أيضًا إلى أن ألكسندر قامت بتشويه سمعة كلوي من خلال الزعم أنها دفعت أموالًا لأصحابها لإسكاتهم.

وقال المحامي سينغر إن الاختبار تم إجراؤه في أحد المختبرات الأكثر شهرة في البلاد وقد وافق عليه محامو كيمبرلي.

وأضاف أنه على الرغم من أن أحد الاختبارات أثبتت بالفعل أن تريستان ليس الأب، فقد وافق على إجراء اختبار ثانٍ للتأكيد، لكن ألكسندر رفضت وخسرت بعد ذلك مستشارها القانوني.

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وأشار إلى أنه من الواضح أن سبب نشر هذه الأكاذيب حول موكله هو أنها تريد الشهرة.

وطالبت كلوي وتريستان، ألكسندر بالتوقف عن التشهير بهما على وسائل التواصل الاجتماعي وأماكن أخرى وإزالة أي منشورات ضارة عنهما أو ستتم مقاضاتها.

يُذكر أن كيمبرلي ألكسندر تُشير إلى نفسها على حساب OnlyFans أنها عارضة أزياء وسفيرة للعلامة التجارية وتعمل في إدارة شركة "إير بي إن بي" للترتيبات السياحية.

كانت قد انتقدت كلوي الشائعات التي أشارت إلى انتظارها لطفل ثانٍ من صديقها السابق تريستان طومسون والضجة التي صاحبت تصريحها المثير للجدل بأنها يمكن أن تستعير بعض الحيوانات المنوية منه لإنجاب طفل آخر.

وكتبت كلوي:"أنا لا أتصفح المنصات الاجتماعية كثيرًا هذه الأيام وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني أبقى بعيدًا، ولكن الأشياء المرضية والمؤلمة التي يقولها الناس، تُشعرني بالاشمئزاز، ويقسم الناس أنهم يعرفون كل شيء عني؛ بما في ذلك الرحم.. هؤلاء مرضى".

وأضافت :"الأشياء السيئة التي يقولها الأشخاص عني هي إشاعة، لقد رأيت الكثير من القصص المؤذية والحقيرة والتغريدات الكاذبة، وإذا كانت صحيحة، فإنها حياتي، وليست حياتك".