شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ونحب تانى ليه الحلقة 21: كريم فهمى يصالح ياسمين عبد العزيز بهدية قيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة ٢١ من مسلسل ونحب تاني ليه ، للنجمة ياسمين عبد العزيز ، والذي يذاع علي قناة CBC ، و CBC دراما ، محاولة كريم فهمي مصالحة ياسمين عبد العزيز بعد غضبها بسبب الغيرة ، حيث ذهب الى منزلها ويصارح والدتها " سوسن بدر " بالمشكلة والتي وقفت في صفه ، وعندما حضرت ياسمين تركتهم سويا ، وعندما حاولت ياسمين مشاجرته تفاجأت بإحضاره سلسلة قيمة كهدية لها لمصالحتها وأكد لها وعده السابق بأنه سيحافظ عليها ولن يحب سواها .

وفي مشهد آخر كانت يسرا " تارا عماد " ترتب للاحتفال بعيد ميلاد مراد السويفي " كريم فهمي "، ولكنها تكتشف أن داليدا " صبا مبارك " ترتب هي الأخرى للاحتفال بعيد ميلاده ، فتقترح عليها صديقتها ان تتحد مع داليدا لأن عدوهم واحد كما ذكرت من قبل وهي غالية ، وبالفعل تتحد معها و يقومان بمفاجأة كريم بالاحتفال في الشركة .

تنشغل غالية " ياسمين عبد العزيز " مع طليقها شريف منير في المستشفي وتنسي يوم ميلاد مراد ، وعند تذكرها تتصل بصديقتها نيڤين " علا رشدي " لتساعدها بأن تختار هدية من الجاليري الخاص بها وترسلها لكريم مع باقة ورد ، وتسمعها ابنتها تيا التي تقرر أن تخبر والدها ، وتنتهي الحلقة وهي تقول له إنها تريد إخباره الكثير من الأشياء الذي لا يعرفها .

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