شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة 21 من "ليالينا 80".. إياد نصار يحاول الخروج من أزمة عمله المشبوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث جديدة شهدتها الحلقة الـ21 من مسلسل "ليالينا 80" الذى يعرض على cbc حصرياً طوال أيام شهر رمضان، وتبدأ الحلقة بحملة تهديد لعائلة هشام "إياد نصار" من أصحاب العمل المشبوه الذى انضم له هشام، بسبب التهمة الكاذبة التى تلحقه بسرقة الأموال وهروبه بها.

وعاد إياد نصار إلى منزل زوجته الثانية ليعلم منها أن هناك رجالا قاموا بتهديها واقتحموا المنزل، كما ذهب مسرعاً إلى منزل طليقته مريم – غادة عادل وابنته جميلة – رنا رئيس، وحاول أن يهدئ ابنته ويطمئنها.

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وذهب مرتضى "محمد على رزق" لمنزل بدرية "نهى عابدين" لخطبتها ورفضت هبة عبد الغنى شقيقة بدرية مقابلته، لكن أقنعتها رقية "صابرين" بالخروج لمقابلتهم وفوجئت بخروج شقيقتها بدرية بالرغم من منعها لهم.

وتنتهى الحلقة بمحاولة إياد نصار إثبات عدم سرقته للأموال لـ أشرف زكى وإبعاده عن أهله، ويواصل جلال خالد الصاوى عم جميلة رنا رئيس رفع روحها المعنوية والخروج من حالتها السيئة بعد علمها بطلاق والديها.

مسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة ويعرض حصرياً على cbc .