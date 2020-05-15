شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب ولعت.. أحمد زاهر لمشاهدى البرنس: يا ترى إيه اللى هيحصل النهاردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أحمد زهر عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام" صور له من مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته مع النجم محمد رمضان، وعلق زاهر الذى يلعب دور "فتحى" فى المسلسل "يا ترى إيه اللى هيحصل النهاردة؟.. الحرب ولعت.. مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى".



احمد زاهر في مسلسل البرنس

وفى وقت سابق، أعرب النجم أحمد زاهر عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية على دوره فى مسلسل "البرنس" الذى يتم عرضه على قناة DMC، وقال: "تعايشت مع الدور، وتقمصت العمل بشكل كبير" مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، عن دوره بالمسلسل ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن "شخصيته فى مسلسل البرنس أشر شخصية اتعملت فى تاريخ الدراما المصرية".

ومازحته بسمة وهبة، قائلة: "مصر بتدور عليك ونفسها تطبق فى زمارة رقبتك.. مستخبى فين وهتعمل إيه مع كل الناس التى تبحث عنك".

وشهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل البرنس، مشهد اتصال "علا" نور اللبنانية بـ"نورا" ريم سامى، لتخبرها بأن أخيها "رضوان البرنس" محمد رمضان خرج من السجن، وانتقل المشهد الى رضوان أثناء ذهابه الى أخيه الأصغر "عادل" ولكنه عاتبه بسبب الحالة السيئة الذى وصل إليها بسبب تعاطيه المخدرات، حتى أنه باع كل أثاث منزله، وحضرت أيضًا "نورا" واحتضنت "رضوان" وحاولت أن تعطيه بعض المال ولكنه رفض تمامًا.

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وانتقل المشهد الى تجمع أخوة "رضوان البرنس" لمحاولة التفكير فيما سيفعلونه بعد خروجه من السجن، والتي تضاربت بين أن يقوموا بتلفيق قضية جديدة له لإدخاله السجن مرة أخرى، أو التخلص منه حتى يرتاحوا منه نهائيا، ولكنهم منتظرين رؤية ما سيفعله أولا، لتحديد مصيره معهم.

واستكملت الحلقة بمشهد ذهاب "علا" نور اللبنانية للقاء "رضوان" بعد خروجه من السجن والذى عاتبها بأنها أخفت عنه ضياع ابنته طوال هذه السنوات، ولكنها حاولت أن ترضيه بأى شكل، وأخبرها بأنه يبحث عن ابنته وسيقوم بعدها برد اعتباره والانتقام من أخوته الذين ظلموه، ولكنها هاجمته بسبب عدم تقديره لها بأنها تنتظره طوال هذه السنوات لأنها تحبه، واختتمت الحلقة بوصول "حمادة" محمد مهران لملاقاة رضوان، والذى هاجمته "علا" شقيقته أما "رضوان" بعد أن أصبح يعمل مع "فتحى" أحمد زاهر، ليخبرها "رضوان" بأنه متفق مع "حمادة" بأن يحاول العمل مع "فتحى" لغرض ما يعلمه وحده.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وعلق أحمد زاهر قائلا: "الناس تتوعدنى كثيرًا وهروح استخبى عند مخرج المسلسل محمد سامى.. قلت له بلاش نرمى البنت.. الجمهور يتوعدنى"، مستطردًا "أثق فى وعى الناس".