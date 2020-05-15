شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تستعيد ذكريات العام الماضى فى مهرجان "كان" بصورة من الأرشيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة كارول سماحة ذكرياتها العام الماضي مع حضورها مهرجان كان، وذلك حينما نشرت عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، والتي نشرت من خلاله مجموعة من الصور المميزة لها، حيث قامت بنشر أربع صور لها وعلقت عليهم بكتابة : " CannesFilmFestival 2019.



كارول سماحة

وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة قد شاركت متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، قبل أيام بصورة مع كلبها الصغير، حيث أكدت أن الحيوانات هى صديقة الإنسان، وعلقت على الصورة قائلة "فى أطيب من الحيوانات الأليفة؟.. الحيوان هو فعلا صديق الإنسان.. بالرغم من إنى بحب كتير الكلاب، بس القطط.. هى المفضلة عندى.. وأنتم؟".

كما عبرت كارول سماحة عن سعادتها فى وقت سابق أيضاً عبر السوشيال الميديا بابنتها الصغيرة تالا بعد نجاحها في صناعة قالب حلوى بمفردها، ونشرت كارول سماحة صورة لابنتها تالا على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وتحمل قالبا من الكيك وتظهر على وجهها ملامح السعادة لنجاحها في صناعة الحلوى، وعلقت كارول قائلة: "حبيبة قلبى، بنتى تالا تصنع الحلوى بمفردها، يقولون: أول حب عند البشر هو حب الطعام. ما رأيكم؟.

Advertisements

أيضاً ‏أعربت كارول عن اشتياقها للوقوف والغناء على خشبة المسرح، مؤكدة أن حفلات الأون لاين من المنزل لا يشعر فيها بنفس الجمهور وتنهيداته، وذلك فى ظل توقف الأنشطة الفنية ومنع التجمعات بسبب انتشار وتفشى وباء فيروس كورونا.