شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من كواليس "البرنس".. محمد مهران: تفتكروا رضوان وحمادة هيعملوا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد مهران عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام" صورة من كواليس مسلسل "البرنس" برفقة الفنان محمد رمضان الذى يلعب دور رضوان البرنس فى المسلسل وهما داخل السجن.

وعلق الفنان محمد مهران الذى يلعب دور "حمادة" فى مسلسل البرنس، موجها حديثه إلى الجهور، قائلا "حمادة صاحب صاحبه... تفتكروا رضوان وحمادة هيعملوا ايه؟".

وتفاعل الآلاف مع الصورة، وتوقع البعض ما سيحدث مع رضوان البرنس وأخواته خاصة "فتحى"، الذى يلعب دوره النجم أحمد زاهر، حيث كتب أحد المتابعين "رح يلبسوا أخوانه قضية ويحبسهم بدون ما يعمل أشى أو حد يحس عليه وياخد كل الشغل اللى عملوه".

فيما توقع آخر ما سيحدث فى المسلسل بعد خروج "رضوان" من السجن، موجها حديثه إلى النجم محمد مهران قائلا "انت هتقولو إن ياسر عايز يتجوز مرات فتحى فرضوان هيبدأ يوقعهم فى بعض وبعدين هيسمك ياسر وفتحى فى الآخر يضربهم وبعدين يتجوز علا بس".

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وشهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتي dmc، وdmc دراما، مشهد اتصال "علا" نور اللبنانية بـ "نورا" ريم سامى، لتخبرها بأن أخيها "رضوان البرنس" محمد رمضان خرج من السجن، وانتقل المشهد الى رضوان أثناء ذهابه الى أخيه الأصغر "عادل" ولكنه عاتبه بسبب الحالة السيئة الذى وصل إليها بسبب تعاطيه المخدرات، حتى أنه باع كل أثاث منزله، وحضرت أيضًا "نورا" واحتضنت "رضوان" وحاولت أن تعطيه بعض المال ولكنه رفض تمامًا.

وانتقل المشهد الى تجمع أخوة "رضوان البرنس" لمحاولة التفكير فيما سيفعلونه بعد خروجه من السجن، والتي تضاربت بين أن يقوموا بتلفيق قضية جديدة له لإدخاله السجن مرة أخرى، أو التخلص منه حتى يرتاحوا منه نهائيا، ولكنهم منتظرين رؤية ما سيفعله أولا، لتحديد مصيره معهم.

واستكملت الحلقة بمشهد ذهاب "علا" نور اللبنانية للقاء "رضوان" بعد خروجه من السجن والذى عاتبها بأنها أخفت عنه ضياع ابنته طوال هذه السنوات، ولكنها حاولت أن ترضيه بأى شكل، وأخبرها بأنه يبحث عن ابنته وسيقوم بعدها برد اعتباره والانتقام من أخوته الذين ظلموه، ولكنها هاجمته بسبب عدم تقديره لها بأنها تنتظره طوال هذه السنوات لأنها تحبه، واختتمت الحلقة بوصول "حمادة" محمد مهران لملاقاة رضوان، والذى هاجمته "علا" شقيقته أما "رضوان" بعد أن أصبح يعمل مع "فتحى" أحمد زاهر، ليخبرها "رضوان" بأنه متفق مع "حمادة" بأن يحاول العمل مع "فتحى" لغرض ما يعلمه وحده.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.