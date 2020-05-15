شكرا لقرائتكم خبر عن صورة قبل وفاتهما بأشهر قليلة.. "علوية زكى وجميل راتب.. صداقة عاشت سنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت الصداقة الفنان الراحل جميل راتب والمخرجة الراحلة علوية زكى، فترات طويلة من حياتهما وحتى وفاتهما، حيث كانت تعتبره أقرب أصدقائها، ونشر حساب المخرجة علوية زكى، الذى تديره عائلتها عبر انستجرام، صورة لها مع الفنان الراحل جميل راتب، حيث جمعتهما الصدفة أنهما ولدا فى نفس العام وبينهما أيام قليلة.





وقالت الأسرة عن هذه الصورة: " علوية زكى وجميل راتب، صداقة عاشت سنين".





وكانت المخرجة الكبيرة علوية زكى، رحلت يوم 7 أغسطس عام 2019 عن عمر يناهز 93 عامًا، بعد وعكة صحية تعرضت لها، وقبل أن يتم مرور عام على وفاة الفنان جميل راتب، الذى رحل عن عالمنا يوم 19 سبتمبر عام 2018.

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وتعد المخرجة علوية زكى، واحدة من أهم وأكبر المخرجات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والمسلسلات منها "الغرباء لا يشربون القهوة، القانون لا يعرف عائشة" وتعتبر من أوائل المخرجات اللاتى كان لهن اهتمام بقضايا المرأة والمجتمع فى الأعمال الدرامية.

بينما رحل الفنان القدير جميل راتب، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مرير مع المرض فى سنواته الأخيرة، أفنى حياته عاشقا لفنه، حيث قدم مشوارا حافلا فى مسيرة السينما والدراما المصرية، فيعتبر النجم جميل راتب واحد من أهم فنانى الزمن الجميل، عشق مهنة الفن منذ صغره واستطاع أن يحظى بمكانة كبيرة وسط جمهوره.

وقدم الفنان الراحل ما يقرب من سبعة أفلام فرنسية على مدار مشواره العالمى، ومن أشهر الأفلام التى قدمها فى السينما المصرية "حب فى الزنزانة، والعبقرى خمسة، وعلى بيه مظهر، والأربعين حرامى، والبرىء والكيف، وكانت بداية راتب الفعلية فى بطولة الفيلم "أنا الشرق" عام 1946، ولعبت دور البطولة الممثلة الفرنسية كلود جودار وكان معها الفنان جورج أبيض وحسين رياض وتوفيق الدقن، وبعد ذلك انطلق جميل راتب إلى العالمية، وهذا يرجع بالتأكيد إلى أن راتب استطاع أن يتقن مختلف اللغات، هذا بالإضافة إلى أن زوجتة فرنسية الأصل، وهذا بالطبع مكانه من التألق إلى السينما العالمية.