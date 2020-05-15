شكرا لقرائتكم خبر عن الحب ولع فى الدرة.. بن افليك يتحدى كورونا بقبلة لـ"آنا دى ارماس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حالة الرومانسية والحب الذى يعيشها كلاً من الثنائي بن افليك وانا دي ارماس قد وصلت للذروة حالياً، وذلك بعدما ظهر بن افليك أثناء تقبيله حبيبته وصديقته التي تصغره بـ 16 عام خلال فيديو يأتي بعد احتفال افليك بعيد ميلاد حبيبته بأيام حيث سبق ونشرت انا دي ارماس صورة لها من احتفالها بعيد ميلادها.



بن افليك وصديقته

على جانب آخر ظهر الثنائي بن إفيلك وآنا دي ارماس ظهرا مؤخراً أثناء مرورهما في أحد الشوارع وهما يرتديا نفس السلسلة التي تكمل كلاً منهما الأخرى، حيث اختارا ارتداءها تعبيراً من الثنائي عن حالة الحب التى يعيشانها حالياً معاً.

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بن افليك

جدير بالذكر أن فارق السن بين الثنائي يصل لـ 16 عاما، وقد نشر موقع ديلى ميل فيديو قصيرا سلط الضوء خلاله على الثنائى بن افليك وانا دى ارماس في الفترة الأخيرة، وذلك أثناء تجولهما أمام منزلهما حسبما أكد التقرير، الذى أضاف بأن الثنائى اعتادا على عدم الخروج وحدهما فقط، وإنما دوماً ما اعتادا على أن يكون برفقتهما كلابهما بهدف الترفيه عنهما دائماً كما يظهر فى الصور.

في حين آخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.