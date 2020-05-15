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صلاة العيد والكعك والعيدية ومظاهر الاحتفال فى الحلقة 22 من مسلسل الفتوة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال بأجواء العيد من عمل الكعك فى الحارة المصرية وغيره من مظاهر الاحتفال، كما يجلس حسن الجبالى مع أسرته وهى تقوم بعمل الكعك، ويخرج ياسر جلال لأداء صلاة العيد مع عم مسعد "عهدى صادق"، ويتجول فى الجمالية ويوزع العيدية على أطفال الحارة ويأكل الكعك من أهل الحى كما نرى الأرجوز وفرحة الأطفال ولعبهم معه فى أول أيام العيد، ثم يعود حسن الجبالى لمنزله ويمنح ابنته وشقيقته العيدية، لكن والدته "إنعام سالوسة" تمنحه العيدية.

 

صلاة العيد
صلاة العيد

 

ليلة العيد

ليلة العيد

 

كما يمنح ياسر جلال "حسن الجبالى" "ليل" مى عمر العيدية ويطلب منها سرعة الزواج منه لأنه يحبها ولا يستطيع العيش بدونها، ويتفقان على الذهاب لعزمى شقيقها والاتفاق معه على إنهاء الزواج. 

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فرحة العيد
فرحة العيد

 

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس . 

 

الاراجوز احد مظاهر العيد زمان
الاراجوز احد مظاهر العيد زمان

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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