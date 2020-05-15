شكرا لقرائتكم خبر عن World Music Awards تهنئ أصالة: "عيد ميلاد سعيد لنجمة سوريا الجميلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت صفحة جائزة World Music Awards بعيد ميلاد النجمة السورية أصالة نصرى، الذى يوافق عيد ميلادها اليوم 15 مايو، ونشرت صفحة الجائزة العالمية عبر فيسبوك، صورة للفنانة السورية، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لنجمة سوريا الجميلة أصالة".





ومن المقرر أن تحتفل أصالة، بعيد ميلادها اليوم، بفيديو لايف عبر الإنترنت مع الجمهور، حيث تشارك صولا الجمهور احتفالها بهذه المناسبة السعيدة فى ظل قيود العزل المنزلى المفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التى سيحرمها هذا العام من تنظيم حفل يحضره أفراد العائلة والأصدقاء. ونشرت أصالة صورتها عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "صباح الخير حبايبى.. اليوم بعد الساعة تسعه بالليل رح كون بينكم مباشرة على الإنستجرام.. رح احتفل بعيدى معكم.. أصالة". Advertisements





يأتى هذا بعدما احتفلت النجمة السورية بعيد ميلادها، فى الساعات الأولى من اليوم، وكان احتفال صولا هذا العام مختلفًا عن كل عام، فكانت فرحتها واحتفالها مرتبطة بتحضير وجبة السحور لأبنائها آدم وعلى العريان، ولم تكن سعادتها مرتبطة بتورتة عيد الميلاد أو الحفل الكبير الذى يحضره الأصدقاء والعائلة.

ونشرت أصالة فيديوهات لأبنائها على مائدة السحور أثناء تناول الطعام، عبر خاصية "ستورى" على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وقالت صولا، "من أحلى الأشياء اللى اليوم عملتها لما دخل عليا عيدى.. عملت سحور أدومه وعلوش.. مثل كل يوم بس اليوم ما بعرف ليه كان هيك.. كنت بعمله بروح مختلفة.. شو هى المختلفة شو الاختلاف.. لا أعرف.. الحب.. أنا أحبكم دائمًا وبموت عليكم دائمًا كل ثانية بكل لحظة بعيدى وبلا عيدى شكرا على اهتمامكم كلكم".