شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ترفض العنف ضد المرأة بكليب "يا مرايتى" بعد 5 سنوات على طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت المطربة اللبنانية إليسا، دعوتها لرفض العنف ضد النساء بإعادة نشر كليب أغنية "يا مرايتى"، التى طرحتها مارس 2015، ويسلط الكليب الضوء على العديد من القضايا التى تتعرّض لها المرأة ومناهضة العنف ضدها، ومناقشة القضية بشكل أعمق وبحث سبل مواجهتها وحماية المجتمع من آثارها السلبية.

أعادت اليسا، نشر فيديو كليب أغنية "يا مرايتى" عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، وكتبت فى تعليقها على الفيديو "من 5 سنين، كان هالكليب دعوة لكل امرأة معنّفة تكسر صمتها وما تقبل بالأمر الواقع.. اليوم، مع ارتفاع أعداد النساء اللى بيتعرضو كل يوم للعنف، دعوة جديدة تا ما يبقى سيدة راضخة شو ما كانت أسبابها.. كسرى صمتك، وما تكسرى صورتك بالمراية".

يظهر فيديو كليب "يا مرايتى" فى قالب اجتماعى كان مفاجأة للجمهور عن حياة امرأة وعلاقتها بزوجها التى تمرّ بأزمات، وتحاول أن تكشف عن وجعها من معاملة زوجها لها، لتقع فريسة التفكير هل تكمل معه مسيرة الحياة أم تقرّر الابتعاد عنه، بعد حياة مليئة بالأزمات، وعلى مدار سنوات منذ طرحه، حقق فيديو كليب "يا مرايتى" أكثر من 22 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

ويشار إلى أن الملحن محمد رحيم، كان قد شارك الجمهور بصورة تجمعه بالنجمة اللبنانية إليسا على حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، الخميس، أعلن فيها عن طرح أغنية لها من تلحينه خلال إجازة عيد الفطر، وعلق قائلا "قهوة الماضى.. فى عيد الفطر إن شاء الله كلمات الشاعرة سهام شعشاع.. ألحان محمد رحيم.. توزيع كميل خورى".

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وفى وقت سابق احتفلت النجمة اللبنانية إليسا، بانتهائها من تسجيل آخر أغنية لألبومها الجديد، وأعلنت أنه أصبح جاهزاً للطرح خلال عام 2020، ونشرت إليسا صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، من داخل الاستوديو وهي تحتفل مع مجموعة عمل الألبوم وعلقت قائلة: "التباعد الاجتماعي عند الاحتفال بتسجيل آخر أغنية للألبوم، بعد 40 يومًا من التأخير بسبب الفيروس. تم الانتهاء من الألبوم، ويمكننا القول أخيرًا أنه سيكون هناك شىء إيجابى فى عام 2020".

وتخطت أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها النجمة اللبنانية مؤخرا حاجز الـ3.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" بعد 5 أيام فقط من طرحها وهى من كلمات شادى نور وتوزيع إلهامى دهيمة وألحان محمد يحيى .

على الجانب الآخر، تتعاون إليسا فى ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى الألبوم باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب

وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.