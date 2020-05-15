شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة يانا يا خالتى.. آيتن عامر لأحمد مجدى: اخص عليك يا زياد فى ايه شفت تمساح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقة "يانا يا خالتى"، نشرت النجمة آيتن عامر، فيديو، لواحد من المشاهد الكوميدية فى الفيلم بين كل من حسن حسنى، ومحمد هنيدى، ولكن مركب عليهما وجه زياد "أحمد مجدى"، وريهام "آيتن عامر"، اللذان يشاركان فى بطولة "فرصة تانية"، حيث لفتت علاقتهما أنظار السوشيال ميديا، ويظهر أحمد مجدى في شخصية حسن حسنى، حينما فاجأته "نوسة" بوجه آيتن عامر، ليصرخ فزعا، وعلقت، "اخص عليك يا زياد في ايه شفت تمساح"، وهو المشهد الذى تخفى فيه محمد هنيدى فى شخصية "الحاجة نوسة"، ليذهب إلى حسن حسنى فى منزله.

أحمد مجدى وآيتن عامر

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وشهدت أحداث الحلقة الـ 21، ذهاب شاهد حادث مقتل ريهام (أيتن عامر) فى منزل زياد (أحمد مجدى) للشهادة بما رآه، وعندما تسأله النيابه عن تأخره فى الشهادة يُظهر لهم تقرير طبى من المستشفى والذى يؤكد أنه كان فى غيبوبة، حيث أنه بمجرد مشاهدة ما حدث من بلكونة منزله الخاص سقط على الأرض ودخل المستشفى.

يخرج زياد من النيابة بصحبة كمال ولكنه يتركه لرغبته أن يكون بمفرده، ليذهب إلى قبر ريهام ويعاتبها على ما حدث وتضييع حياتها بسببه، ويطلب منها مسامحته، لأنه كان يريد فقط منها الابتعاد عنه والانتهاء من المشاكل التى بينهما لأنه لم يحبها وقلبه كان مع ملك ليقينه أنها تحبه مثلما يحبها، وفجأة تظهر ملك أمامه فى المقابر.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.