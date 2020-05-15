شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر: دورى فى مسلسل "البرنس" خلص والجمهور المصرى صانع النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المذيعة والفنانة جورى بكر، أن الجمهور المصرى هو أقوى جمهور فى الوطن العربى وهو من يصنع النجوم، مشيرة إلى انتهاء دورها فى مسلسل البرنس، الذى يعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2020، للنجم محمد رمضان، حيث قامت بأداء شخصية "هايدى".

جورى بكر

وكتبت جورى، عبر حسابها على إنستجرام "شكرا لكل الدعم والحب، فعلا اللى بيصنع نجم حقيقى هو الجمهور المصرى أقوى جمهور فى الوطن العربى كله".

وأضافت جورى: "بكده يكون دورى فى البرنس خلص، أشوفكم على خير بقى فى الحلقة الأخيرة، واستنونى فى عملى الجديد، إن شاء الله بعد العيد، وشكرا لكل زملائى الإعلاميين والصحفيين على أقوى دعم قدمتوه ليا وكل كلمه كتبتوها فى حقى".

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وكانت الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، بدأت بعد مشهد خروج "رضوان البرنس" محمد رمضان من السجن، وذهابه الى منطقة الشرابية التى كان يسكن فيها، واستقبله أهل الحارة بالطبل والزمر والزغاريد، كما رأى العمارة التى شيدت مكان منزله القديم كما رأى محلات أخوته الموجودة بالحارة.

وانتقل المشهد إلى "فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، وزوج شقيقته "رأفت" أحمد فهيم، داخل معرض السيارات الخاص بهم بعد حصولهم على ميراث والدهم، كما ظهروا بسيارات فارهة يملكونها، وظهر أيضًا معهم بنفس المشهد "حمادة" محمد مهران شقيق "علا" نور اللبنانية، والذى يعمل معهم حاليًا.

انتقل المشهد إلى "علا" نور اللبنانية التى أصبحت مديرة بالفندق الذى تعمل فيه، وكشف المشهد عن نجاحها فى زيادة مرتبات موظفيها التى كانت تعمل معهم، وأصبحت الأمور مستقرة بينها وبين "هايدى" جورى بكر، كما ظهرت بنفس المشهد "الدكتورة شيماء" دنيا عبد العزيز بصحبة زوجها رجل الأعمال التى يجسده أيمن عزب، بعد إنجابها لطفل.

وذهب "رضوان البرنس" الى منزل "والدة علا" صفاء الطوخى، وأوضح لها بأنه لم يصدقهم طوال السنوات الماضية عن أقوالهم بالنسبة لابنته، فكشفت له بأن أخوته تركوها فى الشارع بعد زيارتهم لك، وذب بعد ذلك للبحث عنها فى موقف الميكروباصات، ورغم سؤال بعض السائقين الذى تواجد معهم أيضًا "الأسطى محمود" محمد جمعة السائق الذى وجدها، فتجاهل ما قاله ولم يخبره بأنه يرعاها منذ أن عثر عليها.

وانتقل المشهد إلى "الأسطى محمود" داخل منزله بصحبة زوجته وأبنائه و"مريم" ابنة "رضوان"، وتكلم مع زوجته عن ما حدث ولكنهما اعتبروا ابنتهما ولا يريدان أن يفرطا فيها، ولكن "محمود" حاول أن يشرح لها بأن والدها كان فى حالة جنونية أثناء بحثه عنها.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.