شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. تعرف على حكاية أصالة ودراسة الطب فى عمر الـ 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الجمعة عيد ميلاد النجمة السورية أصالة نصري وهي واحدة من النجمات ممن أثرن بشكل كبير في الحركة الغنائية المصرية والعربية فهي بلا شك واحدة من أبرز نجمات جيلها، وقدمت العديد من الأعمال المتنوعة والمختلفة على مدار مسيرتها الفنية التي بدأت بشكل مبكر.

وفي لقاء نادر بعمر ال 14 عاما، كشفت اصالة عن موهبتها من خلال برنامج ستوديو 85، حيث روت أصالة كيف تأثرت بالسيدة أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ومن هي المطربة الأكثر أناقة في وجه نظرها، كما قدمت العديد من الأغنيات المحببة لها في تلك الفترة وكان بصحبتها الفنان سهيل عرفة وكشفت أصالة عن أمنيتها بأن تدرس الطب وتصبح طبيبة.

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تحتفل النجمة السورية أصالة نصرى بعيد ميلادها الذى يتزامن مع اليوم، الجمعة، 15 مايو، بفيديو لايف عبر الإنترنت مع الجمهور، ومن المقرر أن تشارك صولا الجمهور احتفالها بهذه المناسبة السعيدة فى ظل قيود العزل المنزلى المفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى ستحرمها هذا العام من تنظيم حفل يحضره أفراد العائلة والأصدقاء.

وكانت الفنانة السورية أصالة قد نشرت مقطعا من غنائها لأحدث أعمالها الغنائية ممثلة فى أوبريت وطنى جديد لدولة الكويت بعنوان "أنتوا لها"، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وهو الأوبريت الذى يشهد مشاركة من جانب نجوم آخرين مثل حسين الجسمى، وماجد المهندس، ونبيل شعيل، وبلقيس فتحى، وراشد الماجد، وسناء الخراز، ومحمد المسباح، ونوال الكويتية.

وعلقت أصالة على الأوبريت بكتابة "تشرّفت بمشاركتى بالعمل المليان محبّة ووفا وفخر.. لوطن جمع كلّ تلك المعانى.. حفظ الله أوطاننا وأهلنا وأحبّتنا".