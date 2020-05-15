شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى النكبة.. الفلسطينية شكران مرتجى: القدس عاصمة فلسطين الأبدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة السورية من أصول فلسطينية شكران مرتجى عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام" صورة لخريطة فلسطين مكتوب بجوارها "فلسطين أنا الأرض والأرض أنت".

وكتبت الفنانة الفلسطينية السورية عبر حسابها على إنستجرام "فى ذكرى النكبة.. فلسطين أنا الأرض والأرض أنت القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

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ويحيى الفلسطينيون الذكرى الـ 72 للنكبة إلكترونيا هذا العام بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، ففى وقت سابق، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولى عن فعاليات إحياء الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينية.

وقال أبو الهولى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس اعتمد برنامج فعاليات إحياء الذكرى الـ72 للنكبة بدون فعاليات شعبية حماية وحرصاً على سلامة أبناء الشعب الفلسطينى فى المخيمات والشتات وفى كل أماكن تواجده في ظل تفشى جائحة كورونا حول العالم، مشيرا إلى أنها ستقتصر هذا العام على الأنشطة والفعاليات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي من خلال تدشين أكبر حملة إعلامية على مستوى فلسطين والشتات متعددة اللغات وبكافة الأشكال بشكل متميز تحت شعار "سنعود إلى فسطين".

وأضاف أن اللجنة الوطنية العليا لأحياء ذكرى النكبة قد اعتادت إحياء ذكرى النكبة بفعاليات جماهيرية، وأنشطة سياسية وثقافية وأدبية وفنية متعددة، لكن نظراً للحالة الطارئة التى تشهدها البلاد في مواجهة فيروس كورونا أُوقفت كل الفعاليات الوطنية والتجمعات الشعبية والجماهيرية حتى إشعار آخر التزاماً بحالة الطوارئ التى أعلن عنها عباس وتقيداً بقرارات الحكومة الفلسطينية.