شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مشاركة جوهرة مع عمر كمال فى أغنيته الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب الشعبى عمر كمال، عن مشاركة الراقصة جوهرة معه فى أغنيته المقبلة، وذلك من خلال فيديو بثه عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، لجوهرة وهى أمام المايكروفون، تؤدى المقطع الخاص بها، وتقرأ الكلمات من ورقة، حيث ستغنى باللغة العربية، رغم عدم تحدثها بها، وعلق عمر على الفيديو قائلا "عمر وجوهرة قريبا".

جوهرة

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وكان عمر كمال شارك متابعيه، بفيديو جديد من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "دامت لمين" التى يشاركه فيها مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.



جوهره

وكتب كمال، على الفيديو الذى ظهر فيه داخل أحد الاستوديوهات مع حمو بيكا "فيه ناس باعوني علشان فلوس، قلت عادي، دامت لمين".

عمر كمال قدم مؤخرا أغنية "البرنس" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وجاءت كلمات الأغنية: انت البرنس يا جدع، اصيل وتربية رجال، متنحنيش وخليك جدع، الريح مبتهزش جبال، مسيرها تروح متتعبش، خليك اد الحياة، يا برنس خليك يمين، اوعي تخش طريق بطال، ربك كبير شايلك خير".

"البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود المحلمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.