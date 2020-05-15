شكرا لقرائتكم خبر عن شبيه عمر الشريف.. الممثل الشاب أحمد حسنين يثير ضجة على "السوشيال ميديا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار ظهور الفنان الشاب أحمد حسنين جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد ظهوره فى حلقات مسلسلى "البرنس" وبـ"100 وش"، حيث شبهه البعض بالفنان القدير الراحل عمر الشريف، وتداول العديد من رواد منصات السوشيال ميديا صورة للفنان الشاب وبجانبه صورة عمر الشريف، مشيرين إلى أن هناك شبها كبيرا بينهما، حتى وصل الأمر إلى أن بعض المشاهدين ظنوا أنه حفيد الفنان الراحل عمر الشريف.



أحمد حسنين وعمر الشريف



عمر الشريف وأحمد حسنين

والممثل أحمد حسنين هو فنان مصرى يبلغ من العمر 30 عاما، تخرج فى كلية إدارة الأعمال بإحدى الجامعات الخاصة، ثم عمل فى مجال التسويق العقارى، حيث بدأ مشواره الفنى منذ 3 أعوام من خلال المشاركة فى مسلسل "لا تطفىء الشمس"، مع النجمة ميرفت أمين.

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ويشارك في السباق الرمضانى الحالى من خلال مسلسل "البرنس" الذى يلعب فيه دور البطولة محمد رمضان والنجم أحمد زاهر، إضافة إلى مشاركته فى مسلسل بـ"100 وش" بطولة آسر ياسين والنجمة نيللى كريم.

وفى وقت سابق وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة غضب لكل من يشبه الفنانين الشباب الحاليين بنجوم الزمن الجميل، مؤكدة أنهم لابد أن يعتمدوا على أنفسهم وليس على الشبه.



بوست للفنانة رانيا ياسين

وكتبت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على فيس بوك، "عايزة اقول حاجة للممثلين أحمد حسنين فى "البرنس" بيقولوا شبه عمر الشريف وحسنى شتا بيقولوا شبه محمود ياسين طلع فى مسلسل ليالينا ونبى بطلوا تقولواعليهم كده متخليهمش يعتمدوا على كده سيبهم يكونوا نفسهم لأن حكاية الشبه دى بتجيب نتيجة عكسية على فكرة حتى مع أبناء الفنانين اللى هما مضطرين يبقو شبه آبائهم بحكم الجينات سبيهم يبقوا نفسهم".