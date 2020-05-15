شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 22.. زواج ياسر جلال من مى عمر رغم رفض شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث كثيرة وتطورات فى أحداث مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، فخلال الحلقة 22 تزوج حسن الجبالى "ياسر جلال" من حبيبته "ليل" مى عمر بالرغم من رفض شقيقها المعلم عزمى "أحمد صلاح حسنى"، خاصة أن ليل وحسن الجبالى ذهبا معا لبيت المعلم عزمى.



زواج ياسر جلال من مي عمر

كما شهدت الحلقة عفو الجبالى عن جعفر أحد رجال سيد اللبان فتوة المذبح الفنان رياض الخولى الذى هجم على الجمالية أثناء عزاء المعلم صابر الفتوة القديم للجمالية الفنان أحمد خليل، بهدف أن تصبح الفتونة من نصيب اللبان وقد وعد جعفر حسن مقابل هذا العفو بأنه لن يخونه بعد ذلك وقرأ الاثنان الفاتحة.



زواج حسن الجبالي وليل

كما تجلس "شكر" مع والدتها وتأخذ موافقتها على زواجها من الشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" كما تتحدث شقيقة حسن الجبالى مع ابنته "نورا" ليلى أحمد زاهر حول العريس الذى يطلب يدها خاصة أنه ابن المعلم سيد اللبنان، وبالرغم من رفض المعلم عزمى من زواج شقيقته لحسن الجبالى إلا أنه يذهب لبيت أخته فى ليلة عرسها ويبارك لها، وعلى الجانب الآخر يتوعد المعلم سيد اللبان "رياض الخولى" حسن الجبالى بعد معرفته بزواجه من "ليل" مى عمر.