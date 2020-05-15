شاهد.. رزان مغربي لـ معتصم النهار: “تقبشني تقبرني وتشكل آسي”

كتب امير فتحي في الجمعة 15 مايو 2020 02:59 مساءً - حل الفنان السوري معتصم النهار، ضيفًا على حلقة الأمس من برنامج “إغلب السقا”، الذي الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر شاشة mbc مصر.

ونشرت رزان مغربي، عبر حسابها على موقع انتسغرام، مقطع فيديو طريف جمعها بمعتصم النهار، من كواليس تصوير البرنامج.

ظهرت رزان في الفيديو وهي تتحدث اللهجة السورية قائلة: “تقبشني تقبرني وتشكل آسي الهي وتطلع على قبري درجة درجة” ليرد عليها معتصم “فظيعة عن جد شكلك من نص الشام”.

وعلقت رزان على الفيديو كاتبة: “القمر طلع بالنهار من غرفتي بالكواليس و اول درس تمثيل باللهجة السورية الحلوة مع الجميل معتصم النهار تحية الك ولااهل سوريا و اهل الشام “.