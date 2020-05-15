المغنية بوسي تدخل في نوبة بكاء شديدة بسبب «رامز مجنون رسمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة المصرية بوسي، ضمن ضحايا الفنان المصري رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والمذاع عبر فضائية mbc مصر.

رامز جلال، بدأ الحلقة بمقدمة ساخرة من بوسي، قائلًا: «بوسي جاءت من محافظة الشرقية ونجحت في الغناء لتفاجئ بعدها بكمبيالات وشيكات وقضايا ومحاكم، إيه اللي جابكم من بلدكم يا وليه».

وأضاف: «الواحد بيتغرب غصب عنه وبوسي خلعت من مصر علشان قضايا محكمة الأسرة» مؤكدًا أن خصمها عندما يشاهدها في مقلبه فإنها ستصعب عليه وسيتنازل عن قضاياه ضدها.

وأصيبت بوسي بنوبة خوف شديدة تجاه مقلب رامز جلال، ورددت الشهادتين لتكون بذلك أول متسابقة تنطق الشهادتين، مؤكدة أنها لن تستطيع أن تغني بعد ذلك.

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كما نفت خلال فقرة الصور وجود أي مشاكل بينها وبين المطرب الشعبي محمود الليثي، مؤكدة أنه لا يوجد شيء يستدعي وجود مشاكل.

وعن خلافها مع الفنانة سيرين عبدالنور في مسلسل «الديفا» أكدت أنه لا يوجد أي مشاكل بينهما بالعكس علاقتهما جيدة جدًا.

وكانت بوسي قد انتابتها حالة بكاء شديدة بعد وقوعها في مقلب رامز جلال، وطالبته بأن ينزلها من على الكرسي الذي تم تثبيتها عليه، وبسبب بكائها اضطر رامز جلال لإلغاء فقرة الثعبان من حلقة الليلة، وذلك بعد خوف بوسي من فقرة الكابوريا، وأنهى رامز الحلقة بسقوطها في بركة المياه التي يقع فيها الضحايا في نهاية الحلقة.

وحاولت بوسي “عض” رامز جلال من يده خلال إخراجها من بركة المياه قبل أن يهدئها وتختتم معه حلقة الليلة.