أخيرًا، هذه هي نهاية مسلسل “البرنس”

في الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، من الحلقة الأخيرة من مسلسل “البرنس”، حيث يظهر في الفيديو الذي تم تسريبه ويقال أنه لـ رضوان البرنس (محمد رمضان) وهو ينتقم من أشقائه بعدما قتلوا زوجته وابنه وأدخلوه السجن زوراً بسبب الميراث.

ويحقق مسلسل “البرنس”، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، إدوارد، أحمد زاهر وغيرهم، تأليف واخراج محمد سامي، نجاحاً كبيراً جداً منذ بداية عرضه حيث تتصاعد احداثه المشوقة حلقة بعد حلقة خاصة أنه يروي قصص أشقاء يختلفون في الحياة.

من جهة أخرى، كشفت الطفلة فريدة حسام التي تجسّد شخصية مريم إبنة رضوان في المسلسل، في مقابلة معها “أن رضوان سيتزوج علا (نور اللبنانية) وسيكون مشهد زواجهما هو ختام مشاهدها.