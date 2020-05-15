الحزن يلف نداء شرارة… بكاء ولحظات تعيسة

مطلع عام 2020، فُجعت الفنانة الأردنية نداء شرارة بوفاة شقيقها الشاب البالغ من العمر 26 عاماً اثر حادث سير مروع، ما جعل حاملة لقب “ذا فويس” الدخول في دوامة الحزن حتى كتابة هذه السطور.

في الساعات الماضية، نشرت نداء فيديو عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت وهي تغني “هالأسمر اللون” من التراث الشامي، بدت متأثرة جداً وادمعت عيناها. وعلقت على الفيديو قائلة: “صوتي وجعلي قلبي في هذه الاغنية، أغنيها وأعلم انها ستجعلني أبكي الله يعين هذا القلب شو شاف بحياته“. وتابعت “احببت أن اشارككم لحظاتي التعيسه ايضًا .. نحن لسنا دائما سعداء الحمدلله على كل حال دائمًا وابداً“.

نذكر ان الفنانة الأردنية نداء شرارة اطلقت مجموعة أدعية حملت عنوان “دعاء مع نداء” وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع شركة JMR ووتري.

وقد قامت بتسجيل هذه الأدعية من داخل حجر منزلها في الأردن عبر الهاتف بحسب الإمكانيات التقنية المتوفرة.