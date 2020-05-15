“ام البنات”… يسرا اللوزي وضعت مولودتها وهذا اسمها

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May 15, 2020
أعلنت الفنانة يسرا اللوزي عبر حسابها على موقع انستغرام عن استقبال مولودتها الثانية.
وكشفت يسرا الى أنها وضعت طفلتها منذ اسبوعين واطلقت عليها اسم نادية.
ونشرت يسرا صورة لقدم ابنتها المولودة حديثاً وكتبت: “من حوالي أسبوعين، وصلت “نادية” بالسلامة الحمد لله وهذكا اصبحت “ام البنات” شكراً لكل الناس الذين سألوا عني ووقفوا الى جانبي عندما كنت قلقة من الولادة فى زمن الكورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة”.
نذكر أن أخر أعمال يسرا مسلسل “بخط الأيد” مع أحمد رزق وسوسن بدر وعدد كبير من النجوم وعرض خارج موسم دراما رمضان.
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