عادل إمام يوجه رسالة الى نيللي كريم… والأخيرة لم تسكت

حضرت النجمة المصرية نيللي كريم على مدار الأعوام السابقة بأعمال حزينة وسوداوية ما دفع بالجمهور الى مناشدتها كي تنوّع في مسلسلاتها الدرامية المقبلة.

من هنا قررت نجمة “لأعلى سعر” أن تكسر القاعدة هذا العام وتطل في شهر الصوم بمسلسل كوميدي لافت بعنوان “بـ 100 وش”، حيث أشاد الجمهور بالعمل الذي قدّم نيللي بصورة جديدة ومختلفة كلياً عن كل مسلسلاتها السابقة.

نيللي تلقت اشادة من زعيم الكوميديا النجم المصري عادل إمام الذي قال “أنها متميزة في كل شيء تقدمه، فهي عظيمة وهايلة للغاية”.

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ردّت نيللي على رسالة عادل امام وقالت: “كلامك على راسي يا أستاذ عادل ربنا يخليك لينا يا رب شهادة اعتز بها يا غالي”.

نذكر ان نيللي كريم تشارك في مسلسل “بـ100وش” الى جانب آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، أليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى ومن انتاج شركة العدل غروب.

أما عادل أمام يشارك في مسلسل “فالنتينو” الى جانب دلال عبد العزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني وغيرهم. كتابة أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.