لن تصدقوا كيف احتفلت أصالة بعيدها هذا العام

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها، الذي يصادف اليوم الجمعة في 15 مايو، برفقة ولديها.

ولا شك في أن الاحتفال هذا العام كان مختلفاً عن كل الاعوام السابقة، حيث أن فرحتها لم تكن مرتبطة بقالب حلوى او حفلة بهذه المناسبة مع الاصدقاء، بل سعادتها ارتبطت بتحضير السحور لـ ولديها آدم وعلي.

وتشاركت أصالة بهذه اللحظات العائلية الجميلة مع المتابعين عبر حسابها على الستوري، حيث قامت بنشر فيديوهات مع ولديها اثناء السحور.

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وتحتفل أصالة بعيدها هذا العام بعد طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان مطلع عام 2020 بعد قصة حب دامت 14 عاماً.

نشير أن اصالة تطل الليلة الساعة التاسعة مساءً مباشرة عبر حسابها على انستغرام لتحتفل مع الجمهور بعيد ميلادها.

في نفس السياق، عايدت كندة علوش صديقتها اصالة بعيدها وكتبت على انستغرام: “بعيدك بتمنالك الله يفرح قلبك.. متل مابتفرحي قلب كل الذين حواليكي ولا يحرمك لحظة من السعادة والحب والنجاح وراحة البال والناس المحبين”.