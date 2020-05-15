حسين الجسمي يناجي الرب من العذاب

أهدى النجم الاماراتي حسين الجسمي العالم ابتهالاً بالتزامن مع دعوة الصلاة من أجل الإنسانية التي انعقدت بالامس، والتي دعت لها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

ونشر الجسمي الابتهال على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب ويقول كلماته: “يا رحمن يا رحيم /يا رب الأرباب/ارحمنا واغفر لنا ورفع عنا البلاء والوباء /اللهم اننا ضعفاء من ان نحتمل سخطك وغضبك وليس لنا سواك رحماك يارب لا تعذبنا/اللهم لا تمكن البلاء و الوباء منا ومن أهلنا/اللهم ان هذا المرض جند من جنودك /وأنت القادر على رفعه عنا/برحمتك يالله/وعفوا منك /يا رحمن يارحيم”.

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أطلقت في الثاني من أيار/مايو الجاري دعوة تحت عنوان “صلاة من أجل الإنسانية” حيث دعت من خلالها كل العالم للتوحد من أجل الصلاة والدعاء والصوم وأعمال الخير فى الرابع عشر من أيار/مايو الجاري، ليرفع الله وباء كورونا عن البشرية .

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وكان حسين الجسمي قد اطلق منذ أيام أغنية مهداة الى دول الخليج والعالم العربي بعنوان “بنعدّي” داعياً من خلالها الى التفاؤل.

والأغنية من كلمات الشاعر أنور المشيري، ألحان الملحن فهد الناصر وتوزيع محمد همّام، ومكس صهيب العوضي. ويقول مطلعها: “هي أزمة وتعدّي .. مرّينا بالأصعب..بإذن الله بنعدّي .. وعليها نتغلّب”.