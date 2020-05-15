خاص- مشاهير التيك توك الى السجن

May 15, 2020
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على “مودة الأدهم” المعروفة إعلاميًا بـ “فتاة التيك توك” وذلك بعدما رصدت أجهزة الأمن ومباحث الآداب عدة فيديوهات لها وهي ترتدي ملابس فاضحة، وتقوم بحركات مثيرة تحرض على الفسق والفجور.
وتأتي الخطوة المصرية في ظل تفشي ظاهرة فيديوهات التيك توك بشكل كبير ومبتذل.
كذلك في لبنان حيث لا بد للجهات المختصة ان تتدخل وتضع حداً الى كل الخارجين عن الآداب العامة وادخالهم الى السجن لأن هذه الظاهرة لا تندرج ضمن خانة الحرية الشخصية بل هناك تداعيات له وضرر كبير يقع على جيل كامل من الشباب والفتيات الذين يتأثرون بفيديوهات أقل ما يقال عنها انها تافهة ومن دون معنى.
في نفس السياق وبعد انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير، استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال “كيف تقيم تجربة المشاهير على تيك توك؟”.
حيث أتت النتيجة 76% مهينة و24% مفيدة وذلك بعد تصويت الآلاف خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.
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