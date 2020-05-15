نور: غيرت جلدي في مسلسل "البرنس".. وصوري مع محمد سامي "عفوية"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شغلت النجمة اللبنانية ماريان فيليب الشهيرة بـ"نور"، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بسبب دورها بمسلسل "البرنس"، والذي تجسد خلاله شخصية الفتاة الشعبية "علا"، والذي يُعد لونا جديدا على تاريخها الفني، الذي اشتهرت فيه بالرومانسية، وأحبها جمهور عريض بزي الفتاة المدللة الرومانسية.

وقالت نور، إنها غيّرت من جلدها الفني بدورها في مسلسل "البرنس"، وأن هذا الأمر زاد من صعوبة الدور عليها، لافتة إلى أنها كانت تخشى فشلها في تجسيد الشخصية والتأثير بالسلب على المسلسل، لما تحمله الشخصية من مشاعر متناقضة تقتضي قدرا كبيرا من التركيز والتوازن، إلا أنها سعدت بردود فعل الجمهور على أدائها الجيد، قائلة: "دوري في البرنس كان بمثابة اختبار مني لنفسي والحمد لله نجحت فيه".

وأضافت نور، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أن الشخصية ليست فقط التي تعتبر جديدة عليها، إنما تعاونها مع النجم محمد رمضان يُعد هو الأول أيضًا، مشيرة إلى أنها تتمنى تكرار تجربة العمل مع رمضان والمخرج محمد سامي في المستقبل، مضيفة أن رمضان موهبة فنية فريدة، حيث كانت تشعر كثيرا بأداء واقعي منه وليس تمثيل، خاصة في لحظاته المحزنة، أو عند شعوره بالظلم، وكذلك في مشاهد التوعد بالانتقام.

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ولفتت نور، إلى أن غيابها عن السباق الرمضاني العام الماضي لم يكن رغبة منها، لافتة إلى أنه عرض عليها عدة أدوارا لم ترى نفسها بأيً منها، مشيرة إلى أن غيابها السابق كان سوء حظ، حيث كانت مشاركة بأكثر من عمل وتوقف فجأة بسبب مشاكل إنتاجية، ومنهم "مسلسل مى زيادة"، وفيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"، مؤكدة أنها لم تشترط في السابق على اسمها في التتر، إنما كانت تكتب في الترتيب التي تستحقه.

وعن صورها المثيرة للجدل مع المخرج محمد سامي، والتي كان قد نشرها على حسابه بموقع "إنستغرام" في وقت سابق، قالت إنها تجمعها علاقة صداقة قوية بـ"سامي" وبزوجته الفنانة مي عمر، رغم أنه العمل الثاني فقط معه بعد فيلم "تصبح على خير"، مضيفة أن تلك الصورة كانت عفوية ولم ترى فيها ما يدعي لإثارة الجدل.