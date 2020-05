أحدث إنتاجات Netflix الأصلية رواية The Lying Life of Adults لإيلينا فيرانتي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: تضع Netflix وشركة Fandango في الوقت الراهن اللمسات الأخيرة للاتفاق على إنتاج مسلسل مُقتبس من أحدث روايات الكاتبة الإيطالية المحبوبة "إيلينا فيرانتي"، The Lying Life of Adults. تنصبّ أحداث رواية The Lying Life of Adults على تحوُّل "جيوفانا" من مرحلة الطفولة إلى المراهقة إبّان تسعينيات القرن العشرين وذلك بصورة مؤثرة وقويّة.

إنها فتاة تبحث عن صورتها الحقيقية في مدينة نابولي ذات الوجهين: مدينة نابولي ذات المرتفعات الشاهقة التي تضع قناعًا يوحي بالنقاء والثقافة، ومدينة نابولي الغارقة في الوحل والغلوّ والسوقية.

ومن ثم تبدو هذه الفتاة هائمة بلا هدف تتأرجح ما بين المدينتين، حيث تسقط في براثن إحداها، ثم ما تلبث أن تتعلق بأهداب الأخرى.

ومن المقرر أن يُطرح الكتاب، الذي صدر عن دار نشر Edizioni E/O في إيطاليا في 7 نوفمبر 2019، على مستوى العالم في 25 دولة في مطلع سبتمبر 2020، وستصدره بالإنجليزية دار نشر Europa Editions في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

Advertisements

وَرَد اسم "إيلينا فيرانتي" في قائمة مجلة TIME للشخصيات المائة الأكثر تأثيرًا في عام 2016، كما تُرجمت أعمالها إلى 45 لغة. وتُعد رواية "فيرانتي" Neapolitan Quartet بأجزائها الأربعة من بين أشهر أعمالها التي سجلت أرقام مبيعات بلغت 15 مليون نسخة حتى الآن.

كما جرى تحويل العديد من أعمالها إلى أفلام ومسلسلات حققت نجاحًا ملحوظًا مثل (فيلمي Troubling Love وThe Days of Abandonment) ومسلسل My Brilliant Friend (حيث كانت شركة Fandango من بين قائمة المنتجين.)

ويقول "فيليبي تويس" مدير قسم المسلسلات الأصلية باللغات المحلية في Netflix: "نشعر بفخر بالغ لتكليفنا بإنتاج مسلسل مقتبس من رواية The Lying Life of Adults. كانت أعمال "إيلينا فيرانتي" مصدر إلهام وجذب للجماهير في إيطاليا وفي جميع أنحاء العالم، ونحن متشوقون للغاية لتجسيد آخر أعمالها على الشاشة وعرضه لجمهورنا في جميع أنحاء العالم. كما أننا متحمسون للغاية لمواصلة شراكتنا مع Fandango والاستثمار في المزيد من الروايات الإيطالية الفريدة من نوعها التي نعتقد أنه سيكون لها صدًى بالغ في إيطاليا وجميع دول العالم".

من جانبه، علق "دومينيكو بروكاتشي"، مؤسس شركة Fandango قائلًا: "إننا سعداء للغاية لمواصلة تعريف الجمهور العالمي بأعمال الروائية "إيلينا فيرانتي". كما أن رواية The Lying Life of Adults الصادرة عن أصدقائنا في دار نشر Edizioni E/O تعكس جزءًا آخر مُقربًا من ذلك العالم. أعتقد أنها ستكون مغامرة رائعة ونحن سعداء للغاية بعقد شراكة مع Netflix التي نرتبط معها حاليًا بعلاقة وثيقة للغاية".