مشاهير اليوتيوب العرب يستعدون لتنظيم أضخم بث مباشر لإفطار في العالم

"الخليج 365" من بيروت: اتفق مجموعة من اليوتيبرز العرب المنتشرين في عدد من بلدان العالم تنظيم بث مباشر هو الأضخم لإفطار في العالم، على أن يحمل الحدث رهان الدخول لمجموعة غينيس كأطول بث مباشر لإفطار.
المشاركين والذين يحظون بمتابعة عالية تصل إلى ملايين المشاهدات لما يقدمونه على اليوتيوب ما يجعل يومياتهم في صدارة التريند العربي يستعدون للتجمع معاً في التاسع عشر من أيار عند السادسة مساء بتوقيت السعودية وقد دعوا المتابعين للانضمام كما نشرت صفحة غوغل بالعربية وتحقيق الرقم القياسي والمشاركون هم: نور ستارز، أنس وأصالة، سعودي ريبورز، أسرار عارف وعمر حسين.
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