كندة علوش تهنئ أصالة بعيد ميلادها.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

وجهت الفنانة كندة علوش، التهنئة للفنانة أصالة بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت كندة، صورة تجمعها بها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "بعيدك بتمنالك الله يفرح قلبك على طول.. متل ما بتفرحي قلب كل اللي حواليكي، وما يحرمك لحظة من السعادة والحب والنجاح والأوقات الحلوة وراحة البال والناس المحبيين".

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وردت أصالة عليها قائلة : "ما أجمل مشاعرك وما ألطف تعبيرك، وما أسعدني بكي أخت وصديقة نقية كما يقول وجهها".

يذكر أن، أصالة شاركت مؤخرا فى أوبريت وطنى جديد لدولة الكويت بعنوان "أنتوا لها"، وهو الأوبريت الذى شهد مشاركة عدد من النجوم وهم حسين الجسمي، وماجد المهندس، ونبيل شعيل، وبلقيس فتحي، وراشد الماجد، وسناء الخراز، ومحمد المسباح، ونوال الكويتية.