الليلة.. أصالة تحتفل بعيد ميلادها على "انستجرام"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تستعد الفنانة أصالة للاحتفال بعيد ميلادها، مساء اليوم الجمعة 15 مايو، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".
ونشرت أصالة صورة لها على الموقع، معلقة "صباح الخير حبايبي.. اليوم بعد الساعة تسعة بالليل رح كون بينكم مباشرة على الانستجرام .. رح أحتفل بعيدي معكم.. أصالة".
وحرص عدد من متابعيها والفنانين على تهنئتها بعيد ميلادها، بينهم أسما لمنور، والتي علقت "كل سنة وأنت أحن أصيلة, وعقبال المليون حبيبة أختها".
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