محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شارك الفنان مصطفى قمر، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بابنته جودي، احتفالا بعيد ميلادها. وكتب قمر في تعليقه على الصورة "كل سنة وانتي طيبة يا چودي يا روح قلبي أنا، يا قمر حياتي اللي بينورلي طريقي يا حبيبة بابي". Advertisements وتابع "ويارب اشوفك اجمل عروسة في يوم فرحك لو ربنا اداني عمر وتبقي دكتورة قد الدنيا بحبك قوي يا حبيبة بابي". جدير بالذكر أن نجل مصطفى قمر "تيام"، يشارك في السباق الرمضاني الجاري بمسلسل "خيانة عهد" للمخرج سامح عبدالعزيز، أمام الفنان يسرا.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى قمر يهنئ ابنته بعيد ميلادها: يا رب أشوفك أجمل عروسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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