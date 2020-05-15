تراند اليوم : شاهد.. فنانة كويتية شهيرة تفتح النار على الوافدين:" حاقدين مخربين"



طالبت الفنانة الكويتية مريم الصالح، بمغادرة الوافدين الكويت، مشيرة إلى أنه بالرغم من المعاملة الحسنة وإكرام بلدها لهم إلا أنهم حاقدون ومخربون بحسب وصفها.

وقالت، في تصريحات تلفزيونيه: "الله يرفع عنا الكورونا ويرفع عنا الصفة اللي مو زينة وهي تجار الإقامات والله يسامحهم على اللي عملوه فينا.. هالآلاف المؤلفة اللي جابوهم وكوموهم وحاليا الكويت اللي بتدفع تمنهم".

وأضافت: "نتمنى من رب العالمين كل بلد تأخذ شعبها لأن الكويت صغيرة وشعبها قليل والوافدين حوالي ٣.٥ مليون وإحنا ما نقدر مهما كان في مادة نتحمل هذا العدد الكبير، تدخل مستشفى ما تلاقي مكان، الناس في الممرات".

واختتمت: "يعني نحن ما نطردهم بس يعطونا فرصة نشم نفسنا على ما الله يرفع البلاء عنا وبعدين نرجع نستقدمهم.. لكن بعضهم يخربون ويكسرون في المدارس.. ليش هذا الحقد.. إحنا طول عمرنا نعاملكم معاملة جيدة.. ليش هذه الأذية يا أخي بلد أكلت وعشت فيها وربحت فيها وبنيت بيوت ومنتجعات في ديرتك.. ليش تشتم وليش تعض الإيد التي أحسنت إليك؟".