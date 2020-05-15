تراند اليوم : فنان المقاومة الفلسطينية يفاجئ "رامز جلال" بهدية غير متوقعة.. فبماذا رد الأخير عليه؟

على الرغم من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يحياها الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، مع استمرار الحصار المفروض منذ سنوات، إلا أن ذلك لم يمنع الصبي مجد المدهون عن إطلاق إبداعاته، وإظهار موهبته كرسام ينتظره مستقبل واعد.

مجد (16 عامًا) الذي اشتهر بلوحاته الفنية التي يرسم فيها الشهداء، ورموز المقاومة الفلسطينية، ويجسد معاناة سكان مخيم الشاطئ في قطاع غزة في رسوماته.



وقد أصيب قبل عامين في مسيرات العودة برصاص إسرائيل على حدود غزة، لكن ذلك لم ثنه عن الاستمرار في موهبته، ليبين للعالم أن صموده لم يوقفه أحد، ولا حتى رصاصات اخترقت جسده، وجعلته طريح الفراش في منزله بمخيم الشاطيء غرب غزة، حيث أن الرصاصة غيبته عن الحياه لمدة يومين.



وعلى الرغم من طبيعة أعماله الفنية التي تكتسب طابع الجدية، من واقع البيئة التي يعيش فيها، إلا أن ذلك لم يمنعه أن يعبر عن إعجابه بالنجم المصري، رامز جلال، مقدم برنامج المقالب الشهير، والذي قام برسم لوحة استغرق تنفيذها منه ساعة ونصف، ولاقت إعجاب مقدم "رامز مجنون رسمي"، والذي نشرها عبر حسابه على "إنستجرام" وفيس بوك"، مشيدًا بموهبة الصبي الفلسطيني، قائلاً: تسلم إيدك يا فنان"، "ربنا ما يحرمني منك".

— مجد المدهون (@majd_madhoun)



وقال مجد في تصريحات سابقة إلى "وكالة القدس للأنباء": "اكتشفت موهبتي في عمر ال 5 سنوات، وبدأت بالرسم، وطورت موهبتي من خلال الممارسة، كان اهتمامي ينصب في رسم الشخصيات البورتريه، فرسمت عن الشهداء والجرحى، ورسمت أيضاً صورة لإمراة تحمل غصن الزيتون، وأخرى تتشبث بتراب الأرض، لأبين أننا نحن أصحاب هذه الأرض".

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وأضاف: "شاركت أيضًا في لوحات رملية على شاطئ بحر غزة، فكنت أرسم على الرمال، وأيضًا رسمت بالفحم والزيت، وبالصمغ والبرق".



وأكد مجد "سأواصل ممارسة الرسم حتى أحقق حلمي، وطموحي في الوصول إلى العالمية، وأن أشارك في معارض خارج البلد"، مشيراً إلى أنه" شاركت في عدة معارض في غزة لكن حلمي أن أشارك أيضاً في الخارج لأوصل معاناة شعبي الفلسطيني وقضيتنا إلى العالم".



