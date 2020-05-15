إبراهيم نصر: أطالب الدولة بمعاقبة مقدمى برامج المقالب التى تقوم على الذل والدم

ما يقدم على الشاشة الصغيرة مسئولية يتأثر بها الأطفال وينفذونها فى زملائهم

اعتزلت البرامج وأنا فى قمة نجوميتى.. ورفضت عرض حلقات لصعوبتها على المشاهد

رامز جلال يحصل على أجر مقابل إهانة زملائه.. ونجومية المشاهير تتأثر بهذه البرامج

حالة من الاستياء الشديد أصابت الجمهور المصرى من نوعية برامج المقالب التى تقدم هذا العام، اتهمها البعض بالاستخفاف بعقل الجمهور، وآخرون طالبوا بمعاقبة من يقدمها بتهمة إهانة الضيوف حتى لو كانت هناك موافقة منهم على إجراء المقلب.

5 نوعيات من البرامج كانت على المائدة الرمضانية وهى برنامج «رامز مجنون رسمي»، و«خلى بالك من فيفي»، و«محدش فاهم حاجة»، و«البروفة فى رمضان»، و«المهزراتية»، فقدت هذه البرامج رونقها لما تحتويه من إذلال ومهانة لضيوفها، مما جعل الجمهور ينصرف عنها، منها من عرف المشاهد أنه بالاتفاق مع الضيف والحلقة ما هى إلا تمثيلية لم يتم حبكها جيدًا، وأخرى استهزاء بالجمهور بإهانته فى الشارع.

وكانت «الوفد» قد أجرت هذا الحوار مع إبراهيم نصر قبل رحيله بعدة أيام.. وإلى نص الحوار:

أعادت هذه المشاهد إلى أذهاننا الفنان الكبير إبراهيم نصر الذى قدّم على مدار 17 عامًا حلقات برنامج «الكاميرا الخفية»، رغم أن هذه الحلقات لم تلتحق بالوسائل التكنولوجية التى تستخدم الآن فى البرامج إلا أنها كانت مضحكة والجمهور ظل يتذكرها رغم انتهاء عرضها منذ فترة طويلة، حاورنا الفنان الكبير إبراهيم نصر لنعرف رأيه فى نوعية البرامج الآن ونصيحته لمن يقدمون برامج المقالب باعتباره رائدًا فى هذا النوع.

فى البداية سألته.. ما رأيك فى برامج المقالب هذا العام؟

<< للأسف الشباب الذين يقدمون الحلقات «جامدين» على الناس، يقومون بعملية إذلال وبهدلة وضرب وسباب، وهذا ليس المقصود به الضحك، بمعنى أننى تابعت بعض حلقات برامج المقالب هذا العام، وجدتها

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محرجة للناس، مَن من الجمهور يتقبل أن يلقيه أحد بالطعام، أو يضربه ويجرى، أو فتاة تظل تصرخ طوال الحلقة، تابعت بعضا من البرامج ضحاياها الجمهور ولم تعجبنى، فهذه ليست برامج مقالب لكنها إهانة للضيوف وهذا مخالف تماما لإضحاك الجمهور.

ما رأيك فى برنامج «رامز مجنون رسمى» الذى يستضيف المشاهير؟

<< البرنامج صعب فى أحداثه، فهذا ليس برنامجا، لكنه أحداث مسلسل رعب يذاع لإرهاب الجمهور، لكن ما الفائدة أن أحضر ماكينات بـ10 ملايين جنيه لكى أخيف الفنانين والجمهور يشاهدهم؟، ما المصلحة العائدة على الجمهور فى هذا الشأن؟ ليس مضحكاً بالنسبة له أن يرى الفنان متذللاً أمامه ويقول له «والنبى نزلنى»، ما مصدر البهجة، المنتج دفع كل هذا المال ليعطى الفرصة لرامز لكى يسخر من زملائه، فهل يجب أن يشاهد الجمهور لاعب الكرة المحبوب لهم شخصاً تافهاً أو «هايف»؟، هل يمكن أن يستهزئ بكريمة المجتمع بهذا الشكل «الممثل والرسام والشاعر والزجال ولاعب الكرة» شخصيات يتأثر بها الجمهور فكيف يسخر منها؟، وهنا فقد الجمهور مصداقية الفنان وتأثرت الصورة النمطية عنه، ولذا أتمنى من الدولة أن تتخذ إجراءات سريعة ضد هذه النوعية من البرامج.

فى رأيك ما الحل لتغيير خارطة برامج المقالب؟

<< لابد أن يتخذ موقف عام من الدولة نفسها، لأن تقديم برامج بهذا الشكل مضر بالخصوص على مستوى النشء، وبالتالى من يفعلها يحاكم بتدمير نشء كامل، ويمكن للدولة أن تحدد غرامة على المتجاوز فى هذا الشأن، أو الحبس حتى.

هل يجب وضع ضوابط بعينها لهذه البرامج؟

<< نحن من نصنع القواعد بأخلاقياتنا، الفنان عليه مسئولية، يعرف الصح من الخطأ، يعرف أن رسالته موجهة لناس بعينها، لا يمكن للضحك أن يبنى على دم وبكاء وسكاكين وإهانة لكنه يأتى بالسعادة وإضحاك الجمهور، كيف أسعد وأنا أشعر بالذل؟!.

17 عامًا قدمت فيها الكاميرا الخفية.. ما السر وراء نجاحك واستمرارك كل هذه السنوات؟

<< لمدة 17 سنة قدمت فيها فكرة برنامج مختلفة فى كل عام منذ عام 1996، كنت أظل أبحث عن الفكرة لشهور طويلة، بشرط أن أحترم الشخص الذى أجرى فيه المقلب، فكرة زكية زكريا مرة عاملة فى شباك بيع تذاكر السينمات، وأخرى ممرضة وهوم ديليفرى، كلها أفكار من الشارع لكنها فى الأساس لا تلمس الضحية ولا تهينه، فى كل حلقاتى كنت أحترم الضيوف، لأن الأطفال يتأثرون كثيرًا بهذه الحلقات، وينفذون المقلب أحياناً فى المدارس مع زملائهم، فالأسرة لا تدفع مبلغًا طائلًا فى المدارس حتى يخرب عقول الأطفال ببرنامج تليفزيونى، لذلك كان هدفى الوحيد هو إضحاك الجمهور بشياكة دون وضع قواعد أسير عليها، فأخلاقياتى هى التى تسيرنى، لذلك ظل الجمهور يتذكر البرنامج حتى الآن.

كواليسك وأنت تقدم برامج المقالب؟

<< كانت برامجى حقيقية لذلك أحبها الجمهور، ومازال يتذكرها، أنا من أخذ الصدمات وأترك الجمهور أن ينفعلوا على، لا أسمح لنفسى أن ألمس أحدًا من الجمهور أو أهينه، كثيرًا ما كنت أصور حلقات، وعندما أشاهدها أجد اننى ضغطت على الضيف ورغم موافقته على عرضها، لكننى أرفض، ما يشغلنى أن أقدم برنامجاً محترماً وغير مبتذل، يحترم عقليات الجمهور.

لماذا توقفت عن تقديم البرامج؟

<< توقفت بعدما أتممت العام الـ17، قرأت مقالة صحفية بعنوان «إبراهيم نصر خرق السقف»، عرفت أننى دخلت البيوت وأصبح تأثيرى قوياً على الجميع، ولذلك ظللت أفكر فى تقديم شىء لتغيير فكرة البرنامج، فوجدت نفسى على قمة النجاح ابتعدت حتى يتذكرنى الجمهور لنجاحى وللبحث عن أفكار جديدة يكون المعيار فيها اضحاك الجمهور، ورغم اننى عرض علىّ أموال كثيرة من منتج عربى، لكننى لا يهمنى المال بقدر ما يهمنى أن أجد فكرة جيدة، وأنا متخوف من الفشل وهذا ليس عيبا، وإذا وجدت فكرة تعجبنى من المؤكد أننى سأعود.