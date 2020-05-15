«حنوئة» و«ريهام» و«هشام».. أشهر القتلى فى دراما رمضان ٢٠٢٠

شهد الموسم الرمضانى هذا العام الكثير من الظواهر، وناقشت الأعمال الدرامية الكثير من القضايا التى أثرت على مشاعر المشاهدين، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعى، منها عمليات القتل التى شهدتها الأحداث، والتى كان لها أثر كبير فى نفوس المشاهدين، ولعل أهم حوادث القتل هذه كان قتل شخصية «ريهام» أيتن عامر فى مسلسل «فرصة تانية»، حيث تم قتلها أثناء تواجدها فى شقه «زياد» بعد عودته من خطوبة «ملك» ياسمين صبرى، وتهديدها له بالقتل والانتحار، لتفوز به بعد أن تركها وطلقها من أجل العودة لـ«ملك».

«فرصة تانية» بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، محمود البزاوى، أشرف زكى، أحمد النجار، شادى جمال هاشم، نهال عنبر، معالجة درامية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.

وشهد مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال الكثير من أحداث القتل، بدأت بقتل والده «أحمد الجبالي» فتحى عبدالوهاب فى المولد بعد رفضه توزيع الكنز الذى وجدوه مع «صابر أبودعوة» أحمد خليل، «سيد اللبان» رياض الخولى، مما جعلهما يتخلصان منه للحصول على الكنز، وكذلك قتل «حنوئة» عبدالرحمن القليوبى، الذى يعمل فى دكان «حسن الجبالى» ياسر جلال على يد «عزمى» أحمد صلاح حسنى لاعتقادهم أنه «الملثم»، وهو ما جعل «حسن الجبالي» يقرر الانتقام منهم. كما تلقى صابر فتوة الجمالية طعنة قاتلة كانت موجهة إلى حسن الجبالى.

«الفتوة» تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم: ياسر جلال، مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض

Advertisements

الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.

وتأثر عدد كبير من الجمهور بقتل شخصية «هشام» التى يجسدها الفنان خالد أنور فى مسلسل «خيانة عهد» بطولة النجمة يسرا، حيث يتم قتله على يد خالته «فرح» التى تجسدها الفنانة حلا شيحة، والتى تتآمر مع «شيرين» الفتاة التى تتسبب سابقًا فى إدمانه للمخدرات، والتى تجسدها الفنانة جومانا مراد، مما تسبب فى وقوع شجار عنيف بينهما انتهى بقتل «هشام» خلال الشجار، حاولت «فرح» منع «هشام» من الخروج حتى لا يكشف أمر خيانتها لوالدتها «عهد» التى تجسدها الفنانة يسرا، مما دفع الأولى لدفع جسده بشدة مما أدى إلى اختلال توازنه وارتطام مؤخرة رأسه بطرف الطاولة، ذلك الأمر الذى تسبب فى إغمائه، لم تكتف «فرح» بإصابة «هشام»، وإنما قامت بحقنه بمادة الهيروين حتى يلتقط أنفاسه الأخيرة.

«خيانة عهد» هو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، خالد سرحان، بيومى فؤاد من إخراج سامح عبد‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل.