فيديو .. أفاتار يطرح أحدث كليباته Silence in the Age of Apes

طرح الباند العالمي أفاتار أحدث كليباته، والذي يحمل اسم Silence in the Age of Apes، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب Silence in the Age of Apes من إخراج جوهان كارلين. Advertisements يذكر أن الباند العالمي أفاتار طرح مؤخرًا كليب بعنوان The King Wants You، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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