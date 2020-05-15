ميرنا وليد - بيروت - صدمت النجمة العالمية ​ريهانا​ المتابعين بحديثها عن ألبومها الجديد الذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، إذ أن آخر ألبوم لها كان في العام 2016.

وجاء ذلك بسؤال أحد المتابعين لها قائلاً:" "متى الألبوم"، لتردّ عليه:"لقد أضعته" مُضيفةً إيموجي الاستهجان، وبينما علق آخر: "لا تطلقي هذا الألبوم"، لترد عليه بالقول: "ابحث عن من يقع اللوم عليه".

وعلى صعيدٍ مُتصل، طلبت ريهانا من معجبيها في الشهر الماضي التوقف عن إزعاجها بشأن ألبومها الجديد، حيث قالت لهم "إنني أحاول إنقاذ العالم".

ومن ناحية أخرى، وبسبب النجاح الذي حققته علاماتها التجارية في الموضة ومستحضرات التجميل، إقتحمت ريهانا قائمة صحيفة "صنداي تايمز" للأثرياء الموسيقيين واحتلت المرتبة الثالثة بثروة تقدر بنحو 468 مليون جنيه إسترليني (576 مليون دولار).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريهانا تصدم متابعيها:"أضعت ألبومي الجديد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.