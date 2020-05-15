الكشف عن هوية زوج إلهام علي ..أصغر منها بـ 5 سنوات!

ميرنا وليد - بيروت - كشف المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي هوية زوج الممثلة السعودية ​إلهام علي​، وهو زميلها الممثل ​خالد صقر​ الذي يصغرها بخمس سنوات. وكانت إلهام قد كشفت قبل فترة انها ستتزوج من الوسط الفني، من دون ان تفصح عن اي تفصيل حول هوية العريس. وكشفت أن زوجها يعمل ممثلاً وهو من الرياض واسمه خالد، مضيفةً أنه ليس لديه مشكلة في إعلان هويته، لكنها لن تكشف المزيد تاركة ذلك للجمهور. واضافت مشيرة الى انها قد لا تنظم حفل زفاف بسبب انتشار فيروس كورونا

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