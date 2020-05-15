ديميت أوزديمير تنفعل بسبب جان يامان وتحسم الجدل!!

ميرنا وليد - بيروت - رغم الكثير من الأخبار التي أكدت إنتهاء العلاقة سواءً العاطفية أو المهنية بين الممثل التركي ​جان يامان​ والممثلة التركية ​ديميت أوزديمير​ وخاصةً بعد بطولتهما في مسلسل "الطائر المبكر"، إلا أن الجمهور لايزال يسأل، وهو الامر الذي أغضب أوزديمير وجعلها تنفعل على المتابعين.

وقالت:"لا أفهم لمَ علينا التواصل مع بعضنا وما الدافع لحدوث أي اتصال بيننا؟ نحن صديقان لكن حتى الأصدقاء لا يتواصلون أحيانًا لأسابيع طويلة".

وأوضحت أيضا بانفعال واضح في سياق ردها على سؤال لأحد المتابعين: "تعاملوننا وكأننا حبيبان، مع أننا قلنا وعدنا عشرات المرات إننا لا نحب بعضنا، وطالبنا منكم ألا تتدخلوا بحياتنا الشخصية، ما علاقتكم بنا؟ لكنكم لم تسمعوا".

وأضافت:"ألتزم الحجر المنزلي ولا أرى أحدًا من أصدقائي حتى أمي وأبي اللذيْن اشتقت لهما كثيرًا، أما جان فلا أعرف شيئًا عنه مطلقًا".