مايا دياب غنت "ايام الشتي" لميريام فارس فكيف علقت الأخيرة؟

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ حفلاً مباشرة على موقع “يوتيوب”، وغنت أغنية “إيام الشتي” لزميلتها الفنانة ميريام فارس و نجحت كثيرا في تأديتها باحساس قوي ومميز . وعلقتميريام على أداء مايا عبر صفحتها الرسمية وعلقت: “مايا دياب مليئة بالإيجابية، ومُشرقة كماالعادة”.و ردت مايا على كلام ميريام : “شكرًا صاحبة القلب الطيب، أحبك”.

يذكر أن مايا وميريام تجمعهما علاقة حب واحترام ومايا من الفنانات اللواتي لا يخجلن من الغناء لزملائها ولطالما عبرت عن اعجابها باعمال فنانين منافسين لها دون خجل