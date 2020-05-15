ناقدة فنية مستاءة من أداء ناصر القصبي وريماس منصور وأسيل عمران في "مخرج7"

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنتهائه عند الحلقة 20 بسبب عدم القدرة على إستكمال التصوير بسبب إجراءات الحدّ من إنتشار ​فيروس كورونا​، إنتقدت الكاتبة والناقدة الكويتية ​ليلى أحمد​ المسلسل السعودي "مخرج7" الذي يقوم ببطولته الممثلين ​ناصر القصبي​ و​ريماس منصور​ و​أسيل عمران​ وراشد المشراني وغيرهم.

ونشرت أحمد عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأبطال العمل، وعلّقت بالقول:"مسلسل مخرج7 كان خروجا مروعا للمؤلف خلف الحربي الذي يرتفع في سنة ثم يتدحرج في السنة اللي وراها، بطولة ناصر القصبي".

وأضافت:"تحمست للاعلانات عنه وصفتة إنه(مسلسل كوميدي يطرح قضايا تطور الحياة في المجتمع السعودي)كان لدي رغبة لمعرفة أثر المتغيرات العامة على الأسرة، وتابعت بحرص، هل من جديد؟ قصص مكررة، حوارات بدون عمق، دون فهم مرجعية بعض السلوكيات وأسبابها".

وتابعت:"التسيب الإداري فكرة جميلة لكنها تحولت لقصة زواج الموظف بمديرتة، خناقات الحريم لأتفه الأسباب، واداء مبالغ فيه ريماس منصور الجميلة الغبية بأطنان المكياج طول الوقت وجلابيات فخيمة، وصراخ وصخب، لا هموم حياتية تعكس أثر المتغيرات الكبرى على المرأة".

وأكملت:"لقصبي نفس الأداء الحركي المعتاد، يطعج ملامحه حتى في الوقت الذي يحتاج فيه المشهد لدراما جديه فهو يبربش بعينه، وكذلك حبيب الحبيب الذي لا يريد أن يغير جلده ويتطور، طوال الحلقات ال20 يوميات هي سطر في صحيفة القراء، مواقع التصوير في صالات البيت ومركز العمل الا فيما ندر العوض على الله".

وأردفت:"قررت أن أستمتع بالأداء الرائع السلس راشد الشمراني الانتهازي الطيب ابو المشاريع الفاشله دور مرسوم صح بمحتوى نفسي وفكري وطريقة إلقاء وأداء مميزة تجمع بين الكوميديا والدراما دون افتعال، وإنبسطت بأداء النجمة الأولى ب السعودية -حتى الآن- الهام علي في دور المديرة بصرامتها وعدالتها وبعدين بمرونتها مع الموظف ناصر زوجها الثاني، وخناقات خاتم مع القصبي، ما هذه الخنبئات".

ومما قالته أيضاً:"اسيل عمران تطورت قليلا عما سبق الا إنها تفتقد حرارة الأداء".