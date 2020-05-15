خاص الفن- نيكولا مزهر يستغل الحجر المنزلي لهذا السبب..وهذا ما قاله عن مرايا الزمن

ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل اللبناني نيكولا مزهر أنه يقضي وقته في جزين منذ شهرين تقريبا معتبرا ان هذه الفترة عادت بالنفع عليه لأنه استغلها لممارسة الرياضة بشكل يومي واتباع حمية غذائية جعلته يفقد من وزنه ١٠ كيلو غرام.

من ناحية ثانية وعن عمله حاليا الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك "​مرايا الزمن​" قال في حديث خاص لموقع الفن انه يحصد نجاحاً كبيراً في سوريا بشكل خاص كونه يعرض على قناة سورية وعلى قناة المنار.

وأضاف:"والدور جديد من نوعه بالنسبة لي واراء الناس حول هذه الشخصية العنيفة جاءت إيجابية من ناحية ادائي"."



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