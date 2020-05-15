إدوارد يتحدث عن تغيير طائفته للزواج من حبيبته وندمه المشاركة في هاذين الفيلمين-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري ​إدوارد​ عن تغيير طائفته الدينية لكي يستطيع الزواج من حبيبته، قائلاً:"غيرت طائفتي الدينية لكي أستطيع الزواج من زوجتي حالياً فهي كانت متدينة وتعشق الصلاة في الكنيسة، فحبها لدينها جعلني أراها أفضل أم مستقبلية لأولادي".

أما فنياً، فردّ إدوارد على الإتهام الذي يلاحقه بدخوله عالم الفن وإستمراره به بسبب الواسطة قائلاً:"لم تكن الواسطة هي السبب في دخولي عالم الفن، فكثيراً كنت انتظر التليفون يرن فقط لكي يخبرني مخرج أو منتج عن وجود دور، وأنا مؤمن أن الفنان شغله وموهبته هم الواسطة الحقيقة".

وكشف عن ندمه المشاركة في عملين، الأول فيلم "مهمة في فيلم قديم"، أكد أنه لم يكن البطل الأصلي في العمل وأنه كان بطولة يسرا وعمرو سعد ولكنهما اعتذرا عن العمل، مشيرًا إلى أن دوره كان يقتصر على صديق البطل ولكنه فؤجئ بطلب من المخرج والمنتج أن يقوم هو بدور البطل قائلًا "انا كنت محتاج الشهرة والفلوس وقتها رغم انه سيناريو منيل بستين نيلة".

والفيلم الثاني هو "أحاسيس" مشيراً إلى أنه أكثر الأفلام التي لم يرغب في تقديمها؛ لأنه تسبب في خسارته للجمهور، وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة المصرية ​إيناس الدغيدي​:"الفيلم قلل مني بعض الشيء، جمهوري كان أغلبه أطفال في هذا الوقت، وأدى إلى خسارتي هذا الجمهور، الدور الذي قمت به جيد وفكرة الفيلم جميلة، لكن مش إدوارد اللي يعمل ده".