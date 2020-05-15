ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم 15 أيار عيد ميلاد الفنانة السورية ​أصالة​ واحتفالا بهذه المناسبة نشرت صورا على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحضر السحور لتوأمها آدم وعلي وعلقت : من أحلى الأشياء اللى اليوم عملتها لما دخل عليا عيدى.. عملت سحور أدومه وعلوش.. مثل كل يوم بس اليوم ما بعرف ليه كان هيك .. كنت بعمله بروح مختلفة.. شو هي المختلفة شو الاختلاف.. لا أعرف.. الحب.. أنا أحبكم دائمًا وبموت عليكم دائمًا كل ثانية بكل لحظة بعيدي وبلا عيدى شكرا على اهتمامكم كلكم"

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كانت هذه تفاصيل خبر هكذا احتفلت أصالة بعيد ميلادها مع توأمها - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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