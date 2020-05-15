خاص الفن-هل يلتقي سعد لمجرد و محمد رمضان مجدداً ؟

ميرنا وليد - بيروت - أكدت مصادر خاصة لموقع "الفن" ان فكرة التعاون الفني بين الفنان المصري ​محمد رمضان​ و الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ مجدداً ليس وارداً في الفترة الحالية، بعد نجاح الثنائي في أغنية "​إنساي​" التي حققت انتشاراً غير متوقعاً.

و قالت المصادر ان فكرة العمل بين الطرفين من جديد طرحت، الا ان الموضوع الانتاجي كان العائق الكبير مع غياب شبه كلي للمنتجين عن الساحة الغنائية.

و قالت المصادر ان شركة عالمية تفاوضت مع سعد لمجرد قبل انتشار فيروس كورونا حول عمل غنائي مشترك مع محمد رمضان، الا ان الوباء الغى كل التحضيرات والمشاريع دفعة واحدة .

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