ممثلة مصرية شهيرة تتحول الى رجل! بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية ياسمين رئيس متابعيها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مقطع فيديو لها، ظهرت فيه بشكل طريف لانها اعتمدت على تغيير شكلها عبر برنامج فوتوشوب وحوّلت نفسها الى رجل يمتلك لحية.
ويبدو ان الملل يسيطر على ياسمين فهي ليست معتادة على الجلوس في البيت وعدم الذهاب الى العمل وقالت انها لم تخرج من المنزل من شهر آذار الماضي ولا تعرف ماذا تفعل. يذكر ان ياسمين كانت قد انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها "الحارث"
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