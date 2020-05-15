مي سليم وميس حمدان تعتديان بأحذيتهما على خادمة فيفي عبده (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقطت الفنانتان الشقيقتان "مي سليم وميس حمدان" ضحية لبرنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الراقصة الاستعراضية فيفي عبده وشهدت الحلقة العديد من المواقف المثيرة.

بدأ البرنامج بدخول مي وميس لفيلا فيفي عبده وملاقاتهما رجل الأمن الذي رفض دخولهما في البداية لأن اللمبة مضيئة، وطلب منهما المرور من الباب المخصص عدة مرات وفجأة سارعت الفنانتين واتجهتا نحو الباب مباشرة وظهرت فيفي وأدخلتهما بيتها.

وحين دخلت الفنانتين منزل فيفي جلستا مع الراقصة وتبادلتا معها أطراف الحديث، وأخرجت مي سليم موهبتها على الطبلة ثم شاركتها فيفي وظلوا يغنون على نغمات أغنية "يلي على الترعة حود على المالح"، ثم حدثت فرقعات عالية أرعبتهما وجعلتهما تصرخان بصوت عالي.

بعدها استفزت "فيفي" الفنانتين واتهمتهما بالحسد وأحضرت الملح وقامت برشقه على مي سليم وميس حمدان، كما أحضرت البخور فأغضبهما هذه التصرفات وجعلتهما تفكران في الخروج من الفيلا.

وظلت فيفي تردد جملة "الله أكبر عليا وعلى بيتي" وهنا بدأ الغضب يتسلل إلى الفنانتين وقالت ميس غاضبة "عنينا مليانة مش هنحسدك بلاش الاتهامات دي" وهنا دخلت فيفي في وصلة بكاء.

وبينما الأوضاع كذلك دخلت الخادمة السمراء الملقبة بـ "أبو الهول" أو الخادمة العفريت نظرًا لأنه يتلبسها" الجن"، فسقطت فجأة بالمشروبات التي تحملها فزاد رعب مي وميس وأطلقتا صرخات عالية وقالتا "يا لهوي البيت ملبوس" كلموا الإسعاف.

وعندما تحولت ملامح الخادمة وأدت بعض الحركات الغريبة، قامت مي سليم بضرب الخادمة وأخذت أختها للهروب من الفيلا وحاولتا فتح الباب لكنهما فشلتا في ذلك، فتوجهت ميس للبحث عن مكان آخر للهرب.

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وهنا خرج الخادم المشتعل بالنار فزاد رعب ميس ومي وحاولت الأولى الهرب بالصعود على السلم فحملتها الخادمة للأسفل وظلت الشقيقتين في حالة هياج ورعب هستيري وصراخات دائمة مع كثرة الفرقعات والوضع غير الطبيعي.

وقامت ميس حمدان ومي سليم بخلع أحذيتهما لسهولة الحركة والجري وقامتا بالاشتباك والتعدي على الخادمة "العفريت" وضربها وصد هجماتها.

بعدها ظلت فيفي تصرخ وتردد "بيتي اتخرب" وسقطت على الأرض فسارعت مي وميس لإنقاذها وهنا أطلقت فيفي زغرودة مفاجئة فاكتشفت مي وميس أنهما سقطتا في مقلب فيفي، وقامتا بعدها بإحضار الطبلة وظلتا تغنيان في جو مرح مرة أخرى.

ويعتمد برنامج "خلي بالك من فيفي" على عمل "مقلب" بالضيف، الذي تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف. ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتم تصويره في فيلا فيفي.

لكن تم توجيه اتهامات لبرنامج فيفى بـ"الجهل والعنصرية" ضد مرضى الصرع، حيث تقوم فكرته على استضافة فنان في منزل فيفي، وفجأة تصاب الخادمة بنوبة صرع، فتتعامل فيفي معها باعتبارها "ملبوسة"، ويتصاعد الأمر في التعامل مع الخادمة، حتى يصل الأمر لضربها بالحذاء.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشاركها في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.

أما آخر أعمال ميس حمدان فى الدراما مسلسل "نوف" الذي قدمته في الأردن وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضي، وخاضت من خلال أولى بطولاتها المطلقة في الدراما الأردنية.