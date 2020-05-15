بعد انفصالها عن كارا ديلفين.. آشلي بينسون تواعد مغني الراب جي إيزي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أيام قليلة من انفصالها عن عارضة الأزياء البريطانية كارا ديليفين، دخلت الممثلة الأمريكية، آشلي بينسون رسميًا في علاقة حب جديدة.

وشوهدت بينسون البالغة من العمر 30 عامًا وهي تتبادل القبلات مع مغني الراب جي إيزي، 30 عامًا أيضًا، أثناء تواجدهما في لوس أنجلوس.

ويبدو أن إيزي أعاد الابتسامة على وجه بينسون، حيث بدت في حالة معنوية عالية أثناء تناول الطعام معه، وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية.

كانت قد تزايدت التكهنات مؤخرًا بعلاقة بينسون ومغني الراب، بعد أن تعاون الثنائي معًا على غلاف "Creep" والذي نشره إيزي في 21 أبريل على صفحته على "يوتيوب"، إلا أن محبي بينسون وديليفين كانوا يأملون في استمرار علاقتهما وأن تكون الشائعات الرومانسية بينها وبين إيزي غير صحيحة.

وعلى الفور، دافعت كارا ديليفين البالغة من العمر 27 عامًا عن صديقتها السابقة آشلي بينسون على وسائل التواصل الاجتماعي وطلبت من المعجبين أن يتساهلوا معها بعد علاقتها الجديدة.

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وقالت ديليفين: "من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى نشر الحب لا الكراهية، لكل من يكره آشلي، من فضلك توقف، أنت لا تعرف الحقيقة، أنا وهي فقط، وهذا هو بالضبط ما ينبغي أن يكون".

وقبل أيام، انفصلت عارضة الأزياء البريطانية، كارا ديليفين عن صديقتها الممثلة الأمريكية أشلي بنسون بعد عامين من المواعدة.

ووفقًا لمجلة "بيبول" الأمريكية، انفصلت كارا وآشلي في أواخر أبريل، وكانت دائمًا ما تشهد علاقة كارا وآشلي الصعود والهبوط، ولكن يبدو أنها انتهت بشكل رسمي الآن، ولم يعلق وقتها أي منهما على أمر الانفصال.

كانت أثارت كارا وآشلي شائعات المواعدة لأول مرة في أغسطس 2018 عندما تم رصدهما تتبادلان القبلات في مطار هيثرو بلندن، لكنهما لم يؤكدا علاقتهما إلا بعد مرور عام، وتم رصدهما سويا معًا عدة مرات منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن كارا وآشلي تواعدتا بعد عملهما معاً في فيلم Her Smell، ولكنهما أبقيتا علاقاتهما خاصة وسرية، إلى أن نشرت كارا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبل آشلي.

وتردد أن عارضة الأزياء العالميّة كارا ديليفين تزوّجت من حبيبتها الممثلة آشلي بينسون، في مدينة لاس فيغاس خلال الأشهر الأولى من 2019.